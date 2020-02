Linnapea valimisliit alustab koalitsiooniläbirääkimisi EKRE ja Keskerakonnaga

Eilne teade Isamaa lahkumisest praegusest Pärnu võimuliidust ja erakonna koostööläbirääkimiste alustamine seni opositsiooni kuulunud Reformierakonnaga on suvepealinna poliitmaastikul kaardid segi löönud ja kõigi volikokku valitud poliitiliste jõudude vahel käib vilgas arutelu, kuidas edasi.

Pärnus oli seni võimul Isamaa, Keskerakonna ja valimisliidu Pärnu Ühendab ühendus. Isamaa lahkumise järel on valimisliit leppinud kokku alustada läbirääkimisi Keskerakonna ja seni opositsioonis olnud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE).

Valimisliidu Pärnu Ühendab eestvedaja, linnapea Romek Kosenkraniuse jutu järgi sai ta Isamaa lahkumisplaanist teada laupäeval Järvakandis Kaitseliidu 30. aastapäeva tähistamisel, kus Isamaa erakonna üks juhtfiguure Pärnumaal Andres Metsoja teatas talle, et Reformierakond on teinud neile väga hea pakkumise ja nad asuvad seda pühapäeval arutama.

Otsusest koalitsioonist lahkuda sai Kosenkranius teada siiski eile ajakirjanike käest. “Täna hommikul helistasin üle ja ta kinnitas, et nad on Reformierakonna pakkumise vastu võtnud. Samuti seda, et alustavad läbirääkimisi Reformierakonnaga ja lahkuvad koalitsioonist,” selgitas Kosenkranius.

Kosenkranius avaldas kahetsust praeguse võimuliidu lagunemise pärast. “Meil on olnud väga tõhus koalitsioon. Oleme majanduse käima saanud, linna laenukoormus on kümne aasta üks madalamaid, oleme käima lükanud palju projekte,” loetles linnapea.

Kosenkraniuse arvates võib Isamaa lahkumise üks põhjusi peituda kiires arengus kolmanda silla plaanimisega seoses. “Me ei ole kunagi olnud kolmanda silla ehitusele nii lähedal kui praegu. Ehk on selline areng meie senist koalitsioonipartnerit veidi ehmatanud või eemale peletanud,” pakkus linnapea. “Ametliku põhjusena oleme kuulnud vaid seda, et nendele on oluline kahe valimisringkonna tekitamine järgmistel valimistel.”

Linnapea ütluse kohaselt on valimisringkondade teema küll sügisel koalitsioonis jutuks olnud, kuid kaks aastat enne valimis neid ringkondi määrama hakata tundus meile ennatlik. “Toona oli teisi palju olulisemaid teemasid käsil,” märkis ta.

Valimisliit arutas tekkinud olukorda eile õhtul ja sel ajal sündis otsus alustada koalitsioonikõnelusi Keskerakonna ja EKREga. “Tänaseks on planeeritud konsultatsioonid ja homme on läbirääkimised,” rääkis Kosenkranius.