Ministeeriumi asekantsler: Vägivalla vähendamiseks peame suurendama koostööd perearstidega

Vägivallaennetus on prioriteet nii politseile, prokuratuurile, tugikeskustele, sotsiaaltöötajatele, ohvriabile kui ka paljudele teistele – nõnda kirjutab siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar ja lisab: “Soovime, et kõik perearstid kuuluksid koostööpartnerite nimekirja, sest enamjaolt pöördutakse perevägivallast tingitud murega esmalt just arsti poole.”

Siseministeeriumi asekantsleri Veiko Kommusaar rõhutab, et oluline on märgata vägivalla tundemärke enne kui liiga hilja. FOTO: Shutterstock

Kommusaar nõustub perearstide seltsi juhatuse liikme Karmen Jolleri tähelepanekuga, et perearstide ja perevägivalla ennetusega seotud kõigi osaliste koostöö peaks olema senisest parem. “Me peame rääkima sellest, kuidas võrgustikuna teha koostööd ja et perearst oleks osa spetsialistide ringist, aidates perevägivalla all kannatavat inimest,” märgib ta.

Asekantsleri sõnutsi on oluline märgata vägivalla tundemärke, enne kui liiga hilja. Ta toonitab: “Nendega (vägivallaohvritega, toim) tuleb tegelda, sest tihti ei julge nad endalegi tunnistada olukorra tõsidust ja sellest teada anda. Perearst peaks julgustama kannatanut abi saamiseks pöörduma politseisse või saama ohvri nõusse, et ta annab patsiendi väärkohtlemisest ise teada, või veenab teda psühholoogilist abi saama,” selgitas Kommusaar, kelle sõnul on perearstid tihti patsientide usaldusisikud.

Siseministeeriumi arvates on peretohtril lausa vältimatu kohustus teavitada politseid või kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat perevägivallast, kui vägivalla all kannataval naisel on kodus laps või mitu.