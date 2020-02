Andres Metsoja: Näen Pärnu linna kogu Pärnumaa ja suuremagi regiooni arengu vedurina

Tere õhtust, armsad Pärnumaa inimesed!

Mul on hea meel, et vaatamata meie ebamäärasele, pisut isegi kriisieelsele ilmale leidsite võimaluse võtta vastu kutse tulla siia kontserdimajja, et koos tähistada Eesti Vabariigi 102. aastapäeva. Kus siis veel kui mitte meie riigi sünnilinnas Pärnus!

Tänasel pidupäeval tahan teiega rääkida meie väikese rahva kangelastest. Läbi ajaloo on meie sulemeistrid neid ikka ja jälle kirjeldanud. Kõik me ju teame neid: Kalevipoeg, Kaval-Ants, Rehepapp, vanapagan ja Rummu-Jüri. Nemad on oma lugudes esiplaanil ja esikaanel.

Aga nendes lugudes on teisigi tegelasi, kes kangelaste suurtele tegudele põhjust, sisu ja hoogu annavad. Ilma nendeta pole kangelasest tihti üldse asja. Need taustajõud, abimehed, kõrvaltegelased, ilmuvad päris kangelaste kõrvale ja siis jälle kaovad halli argipäevamelusse nagu haldjast ristiema tuhkatriinu loost või Eesti esimene sõjandusnõunik siil, Kalevipoja abimees.

Nii selgubki, et paremini kui keegi meist on kangelasi kirjeldanud kirjanikud ja muinasjutuvestjad.

Kangelaseks on kombeks nimetada kedagi, kes on teinud ühiskonna hüvanguks midagi tähelepanuväärset või erakordset, olles sealjuures riskinud millegi olulisega. Ja mis peamine, jäänud selle teoga silma, olnud märgatud.

Head sõbrad, ma pole siiski munasjutuvestja. Tahan hoopis pöörata tähelepanu ja avaldada tunnustust nendele, tihti märkamatuks jäävatele inimestele, kes meie tänapäeva kangelasi ja nende suuri tegusid nähtavaks muudavad.

Hiljuti jõudis meieni uudis Tootsi tuulepargi arengu kohta. Pärnumaale rajatakse Baltikumi suurim taastuvenergiapark.

Kuniks Tootsi rabast turba asemel tuuleelektrit voolama hakkab, on veel tükk maad minna, aga tööd on selle kallal tehtud juba kümmekond aastat.

Riigikogu liikmena on minule täiesti selge, et lisakatteallikas Pärnumaa ambitsioonikate plaanide täitmiseks on riigieelarves olemas, vähemalt maa müügi alghinna summas 12,3 miljonit eurot (51,5miljonilisest turuhinnast) võiks tulla riigilt Pärnumaale tagasi, et pisutki vähendada vohavat vastuseisu uutele algatustele ja investeeringutele Eestis.

Balti raudtee – olgu ta vahelduseks eestikeelse nimega hüütud – selle koridor, reisijaterminal ja kaubajaam, samuti ühendusteed lennujaama, sadama ja maanteevõrguga hakkavad paberil, projektides juba ilmet võtma. Ka see pole juhtunud iseenesest ega üleöö.

Räägin siin planeerijatest, maakonna planeeringute koostamise juhtidest ja spetsialistidest, kes on mõelnud, kavandanud, läbi rääkinud, ümber kavandanud ja taas läbi rääkinud.

Nad on otsinud ja leidnud parimaid lahendusi, et saavutada tasakaal tehnoloogiliste tõsiasjade, inimeste ootuste ja hirmude, loodushoiu ja veel kümnete aspektide vahel. Nad on loonud hulga eeldusi, et käivitada arendusprotsess.

Tahan siin ära märkida need inimesed, kes Pärnumaa arengusse on aastaid märkimisväärselt panustanud. Palun teil neid tänada ühe tubli aplausiga! Tänan.