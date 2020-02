Autode kokkupõrkes vigastada saanud juht suri haiglas

“Enne manöövri sooritamist peab sõidukijuht veenduma, et tee on selleks vaba. Päevad on üha valgemad ja päike paistab aina eredamalt. Päike võib juhti pimestada ja vastassuunast lähenevaid sõidukeid on nii raskem märgata,” tuletas Naarits meelde. “Seetõttu tuleb sõidukijuhtidel liikluses eriti tähelepanelik olla.”