Pärnu võimuliidu moodustavad praegu valimisliit, Keskerakond ja Isamaa. Opositsioon koosnes Reformierakonna ja EKRE esindajatest. Nüüd on Isamaa ja Reformierakond umbusaldamiseks seljad kokku pannud ja soovivad uut koalitsiooni luua. 19 volinikust koosnev valimisliidu, Keskerakonna ja EKRE liit on samuti uue koalitsiooni moodustamiseks läbirääkimisi pidanud, kuid selle moodustamiseks napib neil hääli. Kaljuste kuulus varem valimisliidu fraktsiooni, kuid astus sellest välja.

Umbusaldusavaldus linnapeale Romek Kosenkraniusele

Pärnu linn on pärast 1. novembrit 2017 omavalitsus, mis ühendab endas ajaloolise Pärnu linna ning Audru, Paikuse ja Tõstamaa vallad. Niisugune omavalitsus nõuab tulenevalt oma elanike erinevast elukorraldusest, tavadest ja toimetuleku vajadustest senisest teistsugust ühist valitsemisviisi. Ka ühiskonnas laiemalt toimuvad ja oodatavad arengud viitavad pigem inimese- ja kogukonnakeskse, detsentraliseeritud valitsemise suunalistele muutustele, kui tsentraalse ja võimukeskse juhtimise vajalikkusele. Eesti tervikliku ja tasakaalustatud arengu eelduseks on koostöö, ning otsustusõiguste ja vastutuse jagamine võimalikult laial pinnal. Vaatamata erakond Isamaa esindajate korduvatele pingutustele, ei ole linnapea juhitud valimisliidu Pärnu Ühendab ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmed eelkirjeldatud põhimõtetele rajaneva valitsemismudeli rajamist vajalikuks pidanud. Nii osavaldade kui linnaosade elanike hääl ei ole meie hinnangul Pärnu juhtimisel piisavalt arvesse võetud, ega ole neile antud vajalikul määral vastutust oma kogukonna elu ise korraldada. Valimisliidu ja Keskerakonna otsustav vastuseis 2021 aastal eelseisvate kohalike omavalitsuste valimiste korraldamisele kahes valimisringkonnas, vähendaks kohapealse otsustamise ja omavalitsuse elu olulistes küsimustes kaasarääkimise võimalusi tulevikus veelgi. Kuna siin on tegemist põhimõttelise ilmavaatelise küsimusega – küsimusega valitsemisviisist, kodanike esindatusest ja kaasatusest olukorras, kus linn ulatub kaugele linnamüüride taha ja Pärnu ootab endaga liituma kogu Pärnumaad – on meil võimatu sellist vastuolu ignoreerida. Pärnu ei tohi muutuda arengu vedurist arengu piduriks!

Tulenevalt eeltoodust ei pea Eesti Reformierakond, erakond Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik erakond võimalikuks Romek Kosenkraniuse jätkamist Pärnu linnapeana.

Pärnu Linnavolikogu Eesti Reformierakonna, erakond Isamaa ja Eesti Sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmed: Irina Talviste, Toomas Kivimägi, Jüri Lebedev, Jane Mets, Enn Raadik, Toomas Rõhu, Marika Valter, Urmas Sule, Laura Kiviselg, Andres Metsoja, Jaanus Põldmaa, Aare Arva, Rain Jung, Ago Kalmer, Ilme Seepere, Mati Sutt, Merle Lillak, Kai Oraste, Eino Ojandu, Kalev Kaljuste

Andmed: Pärnu linnavalitsus