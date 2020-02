Pärnu haigla juht: Oleme eriolukordadeks valmis

Tellijale

“Viirusekahtlusega inimene tähendab, et me võtame seda patsienti nagu igasugust teist ohtlikku nakkushaiget ehk isoleerime ta. Praegusel juhul on lihtsalt avalik huvi suurem,” selgitas Sule. “Haiglale tähendab see ühe ohtliku nakkushaigega tegelemist ja see on meie tavapraktika.”