Koroonaviirus jõudis Eestisse, terviseamet selgitab välja nakatunuga kontaktis olnuid

Täna varahommikul leidis kinnitust Eestis esimene COVID-19 haigusjuhtum. Nakatunu jõudis riiki eile õhtul bussiga Riiast ning on isoleeritud. Bussis viibinutega, sealhulgas kolme Pärnus väljunud reisjaga, on võetud ühendust ning neile käitumisjuhised antud, teatas terviseamet.

Eile õhtul avastati Eestis esimene koroonaviirusesse nakatunu, kes riiki jõudis eile õhtul bussiga Riiast, kinnitas terviseameti peadirektor Merike Jürilo. Tegemist on sissetoodud juhtumiga. Inimene nakatus Iraanis, kus viibis töövisiidil. Iraani kodanik käitus täpselt, arvestades juhiseid, mis on antud. Ta sai lähedastelt teada, et kellelgi on tuvastatud kooronaviirus. Tundes kurgus kipitust, võttis ta ise ühendust 112-ga ja praktiliselt kohe ka isoleeriti.

Terviseameti teatel on nakatunu Iraani kodanikust alaline Eesti elanik, kes praegu on Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliinikus arstide hoole all.

Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp ei saanud kinnitada, kas buss peatus ka Pärnus. “Kuna tegemist on riikideülese bussiga, on sellel reisifirmal kõikide piletiostnute kontaktid, mille nad edastavad meile. Nii saame kõikide inimestega ühendust võtta. Kui nüüd tõesti keegi Pärnus selle bussi pealt maha läks, võetakse temaga ühendust,” kinnitas Kingsepp.

Ennelõunal peetud pressikonverentsil teatati, et 18.30 Tallinna jõudnud Lux Expressi bussis viibis kokku 24 inimest, sealhulgas nakatunu ja tema tütar ning bussijuht. Pärnu bussijaama esindajate teatel teeb kõnealuse buss Pärnus peatuse vaid juhul, kui siia pileteid on ostetud. Eile umbes kell 16.30 buss tõepoolest Pärnus peatus ning kolm inimest läksid bussijaamas ka maha.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnutsi on kõikide nakatunutega ühendust võetud ning antud teada potensiaalsest ohust. Samuti soovitati neil pöörduda tervisekontrolli ning püsida kodus ja vältida sotsiaalseid kontakte. Bussifirma Lux Express teatas aga, et kõnealune buss võeti täna ennelõunal liinilt maha ja see läheb desinfitseerimisele. Bussijuhile ja reisisaatjale antakse aga haiguse peiteperioodi ajaks puhkust.