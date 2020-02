Osa koroonaviirusega nakatunuga samas bussis viibinuid sõitsid Pärnusse

Täna varahommikul leidis kinnitust Eestis esimene COVID-19 haigusjuhtum. Nakatunu jõudis riiki eile õhtul bussiga Riiast ning on isoleeritud. Bussis viibinutega, sealhulgas kolme Pärnus väljunud reisjaga, on võetud ühendust ning neile käitumisjuhised antud, teatas terviseamet.

Eestis kinnitati esimene koroonaviirusesse nakatunu, kes jõudis riiki eile õhtul bussiga Riiast, kinnitas terviseameti peadirektor Merike Jürilo. Tegemist on sissetoodud juhtumiga ning inimene nakatus Iraanis, kus viibis töövisiidil. Iraani kodanik käitus täpselt arvestades juhiseid, mis on antud: ta sai lähedastelt teada, et kellelgi on tuvastatud kooronaviirus, tundes kurgus kipitust, võttis ta ise ühendust 112-ga ja praktiliselt kohe ka isoleeriti.

Terviseameti teatel on nakatunu Iraani kodanikust alaline Eesti elanik, kes praegu on Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliinikus arstide hoole all.

Ennelõunal peetud pressikonverentsil teatati, et 18.30 Tallinna jõudnud Lux Expressi bussis viibis kokku 24 inimest, sealhulgas nakatunu ja tema tütar ning bussijuht. Pärnu bussijaama esindajate teatel teeb kõnealuse buss Pärnus peatuse vaid juhul, kui siia pileteid on ostetud. Eile umbes kell 16.30 buss tõepoolest Pärnus peatus ning kolm inimest läksid bussijaamas ka maha.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnutsi on kõikide bussis olnud inimestega ühendust võetud ning antud teada potensiaalsest ohust. Samuti soovitati neil pöörduda tervisekontrolli ning püsida kodus ja vältida sotsiaalseid kontakte. On teadmata, kas mõni bussireisijatest on veel nakatunud. Hetkel on vaja selgitada, kes olid nakatunuga kontaktis, ja toimub nende jälgimine.

Bussifirma Lux Express teatas, et kõnealune buss võeti täna ennelõunal liinilt maha ja see läheb desinfitseerimisele. Bussijuhile ja reisisaatjale antakse aga haiguse peiteperioodi ajaks puhkust.

Kadai sõnutsi oli kolmapäevase seisuga oli maailmas üle 81 000 haigusjuhu, neist ligi 2760 surmajuhtumit. Hiina, mis oli alguses haiguse epitsentriks, on täheldatud haigusjuhtumite ja surmade vähenemist. Samas Itaalias on koroonaviirus saanud varjatult levida, mis näitab, et mingil hetkel on seal piirkonnas kadunud valvsus.

"Üksikuid haigusjuhtumeid on lisandunud ka teistesse Euroopa riikidesse, mis asuvad Itaalia ümber. See omakorda tähendab seda, kui oluline on haiguse kiire tuvastamine ning haige inimese isoloeerimine ja temaga kokku puutunud inimeste tuvastamine," ütles Kadai.

Ta selgitas, et kui koroonaviirus pole maailmale võõras, siis praegu on levimas selle viiruse uus tüvi. Viiruse peamine leviku tee on piisknakkus, mis levib alumiste hingamisteede rakkudesse. Haiguse peiteperiood on kuni 14 päeva, samas keskmiselt ilmnevad esimesed märgid haigestumise kohta viie kuni seitsme päeva jooksul pärast nakatumist.

"Tuleks jälgida reisisoovitusi ja vältida sõitmist piirkondadesse, kus nakkus on kõige rohkem levinud," lisas Kadai. "Midagi ekstra üllatavat selle viiruse kohta pole selgunud, kuid haigus jätkuvalt tähelepanu pälvib ja tähelepanu ka vajab, kuna ega me täpselt ei tea, kui suur on selle viiruse võimekus veelgi laiemalt levida," ütles Kadai.

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Angris Koppel märkis, et teemat käsitleb ka riigi valitsus. "Terviseamet on juba vähemalt kuu aega olnud toimunuga väga hästi kursis ning haiglad ja perearstid on kaasatud ja valmisolek on olemas," ütles Koppel.