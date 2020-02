Muuseumile tuli hankevaidluses vahevõit

Tellijale

2015. aastal andis Pärnu linna­valitsus maakonna riigimuuseumile, sihtasutusele Pärnu Muuseum üle linna vanima hoone, arhitektuuri- ja ajaloomälestisena kaitse all oleva Punase torni. Aastaid pidid huvilised ajaloolist ehitist piltlikult öeldes läbi lukuaugu piiluma, leidus mõni rentnik, kuid vaid ajutiselt. Eelmisel aastal hakkasid asjad liikuma, et puhuda ehitisele taas elu sisse.

Keeruka projekti valmimise järel kuulutatigi möödunud aastal välja ehitushange, mida praeguseks täidab OÜ Pärnu REV Ehitus. Et aga keskaegne kindlustorn tänapäevaseks ­külastuskeskuseks muuta, kuulutati välja hange, et rajada katusekorrusele 360kraadine panoraamkino, kuhu on tarvis tehnilist lahendust ja seadmeid.