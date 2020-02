Raeküla kooli tüdrukud teenisid üleriigilisel Pallilahingul hõbemedalid

Algklassilastele mõeldud pallimäng sarnaneb võrkpalliga, ent mängitakse kahe palliga. Eesmärk on toimetada mänguvahend võrkpalli ülaltsöödu abil üle võrgu nõnda, et see maanduks vastase väljakupoolele. Palli ei tule õhus hoida, vaid püüda ja seejärel viivitamata teisele poole tagasi sööta.