Video: Tallinna suusamaratonil võidutses meestest Pärnu kolledži tudeng, naiste hõbe läks kohalikule aerutajale

Estoloppeti sarja ja Tallinna suusamaratoni peakorraldaja Raivar Vaheri sõnutsi tänati korraldustiimi, et hulljulge ettevõtmine nii lühikese ajaga teoks tehti. “Paraku on meie Eesti talved sellised, kus otsustada tuleb käigu pealt ja nii suur osalejate arv näitab, et mõnepäevasest etteteatamisest hoolimata leiavad suusatajad ikka oma päevakavas aja, et rajale jõuda,” rääkis Vaher.