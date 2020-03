Linnapea umbusaldajad tegid ootamatu käigu

“Kummalgi läbirääkimisi pidaval võimalikul koalitsioonil pole küllaldast ülekaalu, tagamaks stabiilset ja tulevikku vaatavat linnajuhtimist. Ülekaal on parimal juhul üks hääl, mis tähendab, et piisab vaid ühe koalitsioonivoliniku eriarvamusest ja hea idee on blokeeritud. Sellises ebastabiilses olukorras on suurimad kaotajad Pärnu linn ja selle elanikud,” rääkis Andres Metsoja.