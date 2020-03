Vändra ratturitel segased ajad: Kangerti tiim pelgab koroonaviirust, Taaramäe on tervisemurega endiselt Rwandas

Ajaleht Wall Street Journal kirjutab , et Kangerti võistkond tahab loobuda Strade Bianche ja Milano–San Remo ühepäevasõitudest ning Tirreno-Adriatico velotuurist. Meeskonna soov tuleneb Itaalia põhjaosas levivast koroonaviirusest.

Itaalias on avastatud üle 2500 koroonaviiruse juhtumi, surnuid on 79. Kolmest võistlusest kaks läbivad just neid piirkondi, kus olukord kõige hullem.