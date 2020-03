Pärnu linna teenetemärgi pälvinud Avo Keel: 30 päeva võib seda otsust veel vaidlustada

Tellijale

Pärnu linnavalitsuse pressiteates oli kirjas, et võrkpallitreenerit tunnustati teenetemärgiga number 123 pikaaegse treeneritöö eest noorte juhendamisel ja võrkpalli propageerimisel. Aastatel 2004–2014 oli Keel Eesti võrkpallikoondise peatreener, alates 2014/2015. hooajast juhib Pärnu esindusmeeskonda. Ta on viinud suvepealinna meeskonna kahel korral Eesti meistriks ja karikavõitjaks, korra on võidetud Balti liiga. Ühtlasi on teenekas treener Läti koondise loots.