Siiri Erala: Poiste ja tüdrukute tunnid

Küsin, sest homme on naistepäev. Ja rahvus­vaheliselt on sellele tänavu pühendatud #EachFor­Equal ehk “Kõik võrdsuse eest” kampaania. Eesti võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta sõnastas rahvusvaheliselt välja käidud ja üsna üldise juhtmõtte hoopis konkreetsemalt: tüdrukud tuleb lasta tehnoloogiatundidesse, mis justkui eos poistele reserveeritud.

Minu lapsed veel koolis ei käi, seepärast küsingi teilt: kas tõepoolest leidub Eestis koole, kus pois­tele ja tüdrukutele jagatakse erinevaid teadmisi ja oskusi? Jah, minu ajal oli see nii. Minu kooliajal polnud tüdrukutel poiste tööõpetuse klassi asja. Ei mäleta, et oleksin sinna sissegi piilunud. Ometi arvasin, et ranged piirid on nüüd möödanik.