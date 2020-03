Tõnu Endrekson sõudis päeva parima aja, ent Eesti meistriks krooniti Allar Raja

Eesti sisemeistriks krooniti nagu eelmisel aastal Allar Raja, kes 2000 meetris sõudis välja aja 5.53,8, see oli 0,4 sekundit kiirem kui mullu esikoha toonud tulemus. Talle järgnesid Kaspar Taimsoo (5.56,2) ja Andrei Jämsa (5.57,4). Võrdluseks: läinud aastal suutis ainsana alla kuue minuti sõuda Raja.

Vaatamata esikohale ei jäänud Raja oma etteastega rahule. „Arvasin, et täna on mul natuke rohkem sees. Eks tegelikult olegi, kuid eri põhjustel ei realiseerinud seda,“ sõnas kergest viirushaigusest taastuv pärnakas, kelle auhinnakapist leiab 11 tiitlivõistluste medalit.

Kui mehed sõudnuks kõrvuti, kes jäänuks Raja hinnangul täna peale? „Esiteks oli see ka minu poolt väike kingitus, et poisi isa saaks uhkustada parima ajaga,“ vastas Raja muheldes. „Aga 5.50 on kindlasti minugi sees olemas, kuid viirus takistas täna. Ehk täna jäänuks peale Tõnu.“