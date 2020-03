Juhtkiri: Inimene vajab infot

Tellijale

Viimastel päevadel on meieni jõudnud kolm kirja ja tulnud kaks telefonikõnet, kus on kurdetud infopuuduse üle või viidatud kuulujuttudele seoses uut tüüpi viirusega (“Kuulsin tuttavalt, kes X asulas elab, et X asula koolis pidi olema õpilasel koroonaviirus” või “Väidetavalt oli täna ära viidud kolm poissi X koolist. Miks sellest vaikitakse?”).