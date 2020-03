Endla dramaturgi loeng aitab noortel mõista Tammsaaret

Tegu on Kiluski arvates äärmiselt prohvetliku teosega. ““Põrgupõhja uus Vanapagan” ennustab ajastut, kus üks suur tõde on pihustunud paljudeks väikesteks ja valikuvõimalused leida oma tõde on piiramatud. Selle tõttu on inimesel iga päevaga üha keerulisem ennast määratleda: kui me avame ühe ukse, sulgub 1000 teist,” tõdes ta.