Matsalu lahel kadunuks jäänud mehe otsingud täna tulemust ei andnud

“Ilmaolud on rasked, tuule kiirus on nii suur, et kell 14 tulid kohalikud väiksemate paatidega lahelt ära, veele jäid vaid merepääste hõljuk ja mõni suurem paat,” kirjeldas olusid Rüütel, kelle hinnangul osales otsingutel ligemale 15 inimest.

Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt selgitas, et kolmapäeval keskendusid tuukrid lahes alale, mis pole hoovustest mõjutatud. “Kogu edasine otsimine sõltub sellest, kas meil on meres piirkonda, kust otsida, sest hoovused teevad oma töö,” ütles Kütt ja tõdes, et juhtum on keeruline. “Surnukeha annab meri üldiselt välja, aga kus, seda ei tea kunagi.”