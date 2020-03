Audrus läbi lohmitud mees suri hiljem ajuturse tagajärjel

Tellijale

See on lühikese aja jooksul siin kandis juba teine kõnekas näide selle kohta, kui habras võib olla elu. Mullusuvine peksmine Pärnu südalinnas, mille tagajärjel kaotas elu 13aastane poiss, pole niisiis ainus hiljutine juhtum, kus klohmimisest saab tapp.

Esimest korda kohtu ees

Hirmul on suured silmad. Mõnikord vesisedki. Ehk pigistas silmist pisarad välja kahetsuski. Ja teadmine, et auru all kordasaadetu tagajärjed on pöördumatud.