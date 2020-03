Tori vald jagas koroonaviiruse ennetuse juhiseid

Tori vallas ei ole seni teada ühtegi koroonaviirusse nakatumise juhtu, kuid osa elanikke on jäänud ennetavalt kodusele režiimile, sealhulgas rühm õpilasi ja õpetajaid, kes naasid Türgi projektivahetusest.

Vallavalitsus on saatnud kõikidele hallatavatele asutustele edasi terviseameti juhtnöörid ja palunud neilt ülevaadet, milliseid meetmeid on kasutusele võetud, et ennetada viiruse ohtu.