Pärnu haiglas pole koroonaviirusega nakatunud patsiente tuvastatud

Suhhostavets tuletas meelde, et levivate respiratoorsete viirusinfektsioonide tõttu kehtib Pärnu haiglas külastuskeeld. Pakke ja väikesaadetisi patsientidele tuua on lubatud, kuid need tuleb jätta haigla infolauatöötaja kätte, kust need toimetatakse edasi haiglaravil olijatele. Pakile palutakse korrektselt peale märkida patsiendi nimi ja osakond.