Eriolukord ⟩ Avalikke kohti tasub vältida, kuid poes ja apteegis tohib käia

Peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme, sotsiaalminister Tanel Kiik ja välisminister Urmas Reinsalu selgitasid tänahommikusel valitsuse pressikonverentsil eile kehtestatud eriolukorda.

Eriolukord kehtib 1. maini. Ratas rõhutas, et valitsuse prioriteet on kaitsta Eesti inimeste tervist. Seda enam, et eile tuvastati koroonaviiruse riigisisene levik.

Täna hommikuks oli tehtud kindlaks 41 koroonaviirusega nakatunut. Selleks ajaks oli võetud 584 proovi.

Eriolukord tähendab seda, et keelatud on avalikud kogunemised. Koolid suletakse, õpitakse interneti kaudu. Maismaapiiril, sadamas ja lennujaamades peavad inimesed täitma ankeedi, avaldades oma andmed ja info, kust nad tulevad. 1. maini on suletud muuseumid, kinod ja teatrid.

Samal ajal toonitas peaminister, et paanikaks pole põhjust ja poejärjekorda seisma ei pea minema. Nagu märkis Kiik, pole poes või apteegis käimine siiski keelatud.

Küll tuleks kõik üritused, mis võimalik, sotsiaalministri sõnutsi edasi lükata. Ta soovitas vältida näiteks jõusaalide külastamist ja viibida selle asemel värskes õhus, kus viirus ei levi.

„Mida vähem on inimkontakte, seda suurem on tõenäosus, et viirus ei levi,“ sõnas Reinsalu.

Ratase väitel on valitsus valmis rakendama mis tahes inimeste lähikontakti piiravaid meetmeid, kui seda on vaja. Kui valitsuse kriisikomisjon täna kell 14 taas koguneb, kerkib muu hulgas esile päevakeskuste sulgemise teema.

Ratas kinnitas, et eriolukord ei puuduta pulmi ega matuseid, aga kui vähegi võimalik, tuleks edasi lükata sünnipäevapeod ja muud kokkusaamised. Ta möönis, et loomulikult on sündmusi, näiteks peied, mida ei saa edasi lükata. Siis tuleb võtta kasutusele aga kõikvõimalikud vahendid, et üritus kulgeks ohutult.

Komisjoni eesmärk on pehmendada majanduslangust. Ratase sõnutsi on riigil olemas tagatised. Oluline on koostöö pangandussektori ja KredExiga. Need kohtumised seisavad ees lähipäevil. Valitsus on võtnud peaministri kinnitusel suuna, kus riik on valmis avalikke investeeringuid suurendama, et töökohad säiliksid.

Reinsalu ei välistanud muude riikide kodanikele sissesõidukitsenduste kehtestamist, kui see peaks osutuma vajalikuks.

Kiik tõi esile, et haiguse riskirühm on eakad. Nende kaitsmiseks kehtib haiglates ja hooldekodudes külastuskeeld.

Sotsiaalminister Tanel Kiik selgitas, et eriolukorra kehtestamine oli vajalik, kuna sellega saab kiiremini otsuseid vastu võtta. „Tervist tagasi ei saa, kui see võetud on,“ toonitas Kiik. „Praegu pole aeg lõbutsemiseks.“ FOTO: Sander Ilvest

Suurt tähelepanu pöörab valitsus Kiige ütlust mööda isikukaitsevahendite hankimisele. Ta tõdes, et nende riikitoomine on takistatud. Oluline on vältida isikukaitsevahendite muretsemisel bürokraatiat. Kiik tõi näite, et Itaalias on kõnealuse viirusega võitlemisel olnud üks suuremaid probleeme tervishoiutöötajate haigestumine.

