Pärnu llinnavalitsuse kriisikomisjon kehtestas meetmed koroonaviiruse tõkestamiseks

“Kaubandusettevõtted ja poeketid on kinnitanud, et toiduainete varudest piisab ja tarneahelad töötavad ning ajutisi probleeme esineb vaid kauba etteveoga, sest teatud esmatarbekaupa ja toiduaineid ostetakse tavapärasest kordi rohkem. Pärnu linna kriisikomisjon on otsustanud rakendada meetmed üksnes haiguse leviku tõkestamiseks,” selgitas Kosenkranius.

Valitsuse otsuse kohaselt suletakse esmaspäevast, 16. märtsist kõik Eesti üldhariduskoolid. Täna selgitavad koolid õpilastele e-õppe toimimist. “Koolide töötajatel säilib juurdepääs oma töökohale, välja arvatud riskirühma kuuluvatel töötajatel. Need on inimesed, kes viimasel ajal on käinud riskipiirkondadeks kuulutatud välisriikides puhkamas, kes on Saare- Võru-, Harjumaal ja mujal võinud kokku puutuda nakkusohtlike inimestega, ning muidugi haigusnähtudega inimesed,” rääkis Kosenkranius.