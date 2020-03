Pärnumaal tuvastati kaks koroonaviirusesse nakatunut

Möödunud ööpäeval tegi Pärnu haigla kiirabi viirusinfektsioonide sümptomite avaldumise kutsetele 18 väljasõitu. Nende seas võeti Covid-19 kahtlusega patsientidelt analüüs. Analüüside vastustest, mille tulemused tulid täna kella 15ks, osutus positiivseks üks. Tegemist on patsiendi kodus võetud analüüsiga ja ta viibib kodusel ravil.

Pärnu haigla pressiesindaja Margit Suhhostavets ütles, et mõlemad proovid on võetud patsientidelt kodustes tingimustes ja nad viibivad kodusel ravil.

Suhhostavets märkis, et kui inimene kahtlustab haigestumist Covid-19 viirusesse, tuleks nõu pidada kas oma perearstiga või helistada perearsti nõuandeliinil 1220. Suurema tervisemure (nagu hingamisraskused) korral tuleks helistada hädaabinumbril 112. Kindlasti ei tohiks pöörduda otse haigla erakorralise meditsiini osakonda, sest sellisel juhul võib inimene viirust edasi levitada teistele ruumis viibijatele.

“Levivate respiratoorsete viirusinfektsioonide tõttu kehtib Pärnu haiglas külastuskeeld. Pakkide ja väikesaadetiste toomine patsientidele on lubatud, kuid need tuleb jätta haigla infolauatöötaja kätte, kust need toimetatakse edasi haiglaravil olijatele. Pakile palume korrektselt peale märkida patsiendi nime ja osakonna,” teatas haigla pressiesindaja.