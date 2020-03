Nädalast jäi kõlama: Kes peatab uue viiruse?

Selle viiruse levikule ei suuda piiri panna terviseametnikud, teadlased ega tohtrid. See vastutus on hoopis minul ja teil, head lugejad. Ei, mitte ajakirjaniku ega lugeja, vaid inimesena.

Praegu on aeg olla oma riigi hea kodanik. Vastutustundlik, mõistlik, hooliv. See on eeldus, et eriolukorras viiruse peatamiseks sihitud meetmed annavad tulemuse.

Et tugeva käe poliitikat kasutusele ei võeta, on kinnitanud valitsuse liikmedki. Meid, kodanikke, usaldatakse, et me teeme, mis vaja. See on tegelikult suur tunnustus meile.