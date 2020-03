Eriolukord: avalikke kohti tasub vältida, kuid poes ja apteegis tohib käia

Pärnu haigla ja terviseameti analüüsid tuvastasid eile Pärnumaal kaks esimest koroonaviirusega naka­tunut, Eestis on kehtestatud eriolukord ja nakatunute arv on lühikese aja jooksul märkimisväärselt kasvanud.

Eriolukord kehtib 1. maini. Ratas rõhutas, et valitsuse prioriteet on kaitsta Eesti inimeste tervist. Seda enam, et eile tuvastati koroonaviiruse riigisisene levik.

“Arutati lasteaedade töö jätkamise küsimust, mis on antud kohalike omavalitsuste pädevusse,” ­ütles Reinhold ja lisas, et praegu lasteaedades töö jätkub. Tema ­sõnutsi otsustati jätkata pidevat olukorra jälgimist ja regulaarset infovahetust, et vajadusel tegevust kogu maakonnas korraldada.

Eile pealelõunal kogunes Pärnumaa omavalitsuste liidu (POL) üldkogu, et vahetada infot ja korraldada tegevust eriolukorra tingimustes. SA Pärnumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Erik Reinhold teatas, et kõik omavalitsusjuhid andsid ülevaate rakendatud abinõudest viiruse leviku tõkestamisel ja omavalitsusasutuste töö ümberkorraldamisel. Olukorra ülevaate andis ka Pärnu haigla juht Urmas Sule.

Pärnu haigla pressiesindaja Margit Suhhostavets ütles, et mõlemad proovid on võetud patsientidelt kodustes tingimustes ja nad viibivad kodusel ravil.

Eile hommikul teatas valitsus koroonaviiruse 41 juhtumist Eestis, pärastlõunasel pressikonverentsil andis siseminister Helme teada, et nakatunuid võib olla suurusjärgus 70. Terviseamet polnud seda infot lehe trükkimineku ajaks kinnitanud. Kiige ütlust mööda on praktika näidanud, et koroonaviirus levib kiiresti. Eriolukord ongi selleks, et nakatunute arv ei tõuseks plahvatuslikult. Siht on see, et nakatunute arv ei kasvaks liiga kiiresti ja viirus ei jõuaks riskirühmadesse.

Eriolukord Eestis tähendab ­seda, et keelatud on avalikud kogunemised. Koolid suletakse, õpitakse interneti kaudu. Maismaa­piiril, sadamas ja lennujaamades peavad inimesed täitma ankeedi, avaldades oma andmed ja info, kust nad tulevad. 1. maini on suletud muuseumid, kinod ja teatrid.

Samal ajal toonitas peaminister, et paanikaks pole põhjust ja poejärjekorda ei pea seisma minema. Nagu märkis Kiik, pole poes või apteegis käimine keelatud.

Ratase väitel on valitsus valmis rakendama mis tahes inimeste lähikontakti piiravaid meetmeid, kui vaja.

Komisjoni eesmärk on pehmendada majanduslangust. Ratase sõnutsi on riigil tagatised. Oluline on koostöö pangandussektori ja KredExiga. Need kohtumised seisavad ees lähipäevil. Valitsus on võtnud peaministri kinnitusel suuna, mille järgi riik on valmis avalikke investeeringuid suurendama, et töökohad säiliksid.

Reinsalu ei välistanud muude riikide kodanikele sissesõidu­kitsenduste kehtestamist, kui see peaks osutuma tarvilikuks.

Kiik tõi esile, et haiguse riskirühm on eakad. Nende kaitseks kehtib haiglates ja hooldekodudes külastuskeeld. Suurt tähelepanu pöörab valitsus Kiige ütlust mööda isikukaitsevahendite hankimisele. Ta tõdes, et nende riikitoomine on takistatud. Kiik tõi näite, et Itaalias on kõnealuse viirusega võitlemisel olnud üks suuremaid probleeme tervishoiutöötajate haigestumine.

Sotsiaalminister selgitas, et eriolukord tuli kehtestada, kuna sellega saab kiiremini otsuseid vastu võtta. “Tervist tagasi ei saa, kui see on võetud,” toonitas minister. “Praegu pole aeg lõbutseda.”

Kiik selgitas ajakirjanikele, miks valitsus pole otsustanud lasteaedu sulgeda. “Lapsed on meie kalleim vara, aga see viirus pole lastele kaugeltki nii ohtlik kui ­eakatele,” lausus sotsiaalminister. Ta nentis, et vanemad peavad käima tööl, ja rõhutas, et iseäranis keeruliseks võib olukord muutuda siis, kui lasteaedade sulgemise tõttu peaksid koju jääma riiklikult tähtsate teenuste pakkujad, näiteks arstid või politseinikud.

Eriolukorra tõttu suletud asutused Üldhariduskoolid 16.–30. märts

Maanteeameti teenindusbüroo 16. märtsil (edasine selgub 16. märtsil)

Huvikoolid ja noortekeskused 14.–30. märts

Pärnu muuseum 13. märts – 1. mai

Endla teater 13. märts – 1. mai

Pernova loodusmaja 16.–30. märts

Töötukassa teenindusbüroo 16.–30. märts

Apollo kino 13. märts – 1. mai

Pärnu kontserdimaja 13. märts – 1. mai (kassa 16. märts – 1. aprill)

Maksu- ja tolliameti teenindusbüroo 16.–30. märts

Pärnu loomade varjupaik alates 13. märtsist

Pärnu keskraamatukogu ja selle haru­raamatukogud 16.–30. märts

Lääneranna valla raamatukogud 14. märts – 1. mai

Tori valla raamatukogud 16.–30. märts

Pärnu sotsiaalkeskuse üksused (eakate päevakeskus, Paikuse päevakeskus) 16.–30. märts

Nooruse maja, Raeküla Vanakooli keskus ja teised avatud kultuurikeskused 13.–31. märts

Pärnumaa arenduskeskuse kontor ja ­turismiinfokeskus 16.–30. märts Andmed: Pärnu Postimees Andmed: Pärnu Postimees

Kui lasteaias tekib nakkusoht, pannakse see kinni. Just praeguses koguses on seni kehtestatud meetmed Kiige hinnangul mõistlikud, kuid ta ei välistanud, et kunagi tuleb hakata lasteaedugi sulgema.

Kiik selgitas, miks kergemate sümptomitega inimesele võidakse häirekeskusest öelda, et tema juurde tullakse homme või ülehomme, sest piiratud on ka inimressurss.

“Kui on sümptomid, olgu tegemist koroonaviiruse või muu nakkusega, on nii või teisiti mõistlik olla kodus,” tõdes Kiik, tuues esile, et kõnealuse haiguse puhul ravitakse sümptomeid. Pealegi võib liiga vara tehtud test anda patsiendile vale kindluse: test osutub negatiivseks, ehkki inimene on tegelikult nakatunud.