Rajaleidja psühholoogid: Lapsele koroonaviiruse kohta jagatav info peaks olema tõene. Kui oskab küsida, on ta vastuseks valmis

Lapsele koroonaviiruse kohta jagatav info peaks olema tõene, konkreetne ja lapse vanust arvestav. Rääkima peaks rahulikult ja julgustavalt. Näiteks selgitada: “Maailmas on väga palju viiruseid ja vahetevahel jääme mõne viirusega kokku puutudes haigeks. Tavaliselt tekitavad viirused näiteks köha, nohu, palavikku ja halba enesetunnet. Meie keha oskab viirustega võidelda ja enamasti saame varsti terveks. Praegu levivast koroonaviirusest räägitakse nii palju sellepärast, et see levib maailmas kiiresti ja on uus. Selle vastu pole veel ravi ega vaktsiini leiutatud.”

Kui laps on ärev, võiks ta esmalt ära kuulata. Las ta räägib, mida ta on lasteaias, koolis või sõpradelt kuulnud, mis talle muret valmistab, mida ta kardab. Näiteks võib laps olla kuulnud, et paljud vanaemad ja -isad surevad või kui kool pannakse kinni, jääb laps õppimises lootusetult maha. Saame last rahustada teadaolevate faktidega: “Praegu ei ole mitte keegi Eestis koroona tõttu surnud ja meil pole praegu põhjust karta, et kellegagi meie perest midagi halba juhtuks. Saame sellele kaasa aidata, kui peseme korralikult käsi, hoiame puhtust, jääme koos koju ja puhkame. Kui kool on kinni, saame kodus õppida, õpetajad juhendavad meid arvuti vahendusel.”

Rusikareegel on see, et kui laps oskab küsida, on ta vastuseks valmis. Seega vastake kindlasti kõigile küsimustele, ärge eirale või valetage, kuid vastake eakohasel tasemel.

Kui laps küsib:

Mis on koroonaviirus? Koroonaviiruse kirjeldamisel võib lapsele lihtsate sõnadega selgitada, et see on pisik, mis inimese sisse lennates võib tekitada paha enesetunde. Võite koos meenutada, kuidas mõni varasem viirus lapse enesetunnet mõjutas või kuidas mõni sõber haige on olnud, ja selgitada, et koroonaviirusega võib juhtuda umbes samasugune asi. Sellele võib lisada, et mõnel inimesel tekib palavik ja köha, mõni tunneb end natukene halvasti ja on väsinud, aga mõnel tekib suurem köha, mille pärast tal on raskem hingata. Oluline on märgata, kui paljust infost lapsele piisab ja mis hetkest läheb info liiga detailseks või keerukaks.

Kuidas koroonaviirus levib? Võib öelda, et kui viirusega inimene aevastab või köhib, lendavad pisikud tema seest välja. Terve inimene võib jääda haigeks, kui need pisikud kuidagi tema sisse satuvad. Kuna need pisikud võivad sattuda meie kätele, on tähtis käsi pesta, et pisikud ei satuks süües või oma nägu katsudes meie sisse.

Kas koroonaviirus tapab? Võib märkida, et nagu kõigisse haigustesse on ka koroonaviirusesse mõni inimene surnud, aga rohkem leidub ikka neid, kes on paranenud. Arstid teevad palju tööd, et haigeks jäänud inimesed terveks saaksid.

Allikas: Innove Rajaleidja