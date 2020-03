Uued juhtnöörid: spaad tuleb sulgeda, Kihnu enam ei pääse

“Praegu oleme olukorras, kus viiruse levik on väga kiire. Inimeste tervise kaitseks tuleb piirata igasugust tegevust, kus on suur inimeste omavaheline kokkupuude ja nakkuse levikuoht kõrge,” ütles Ratas. “Seepärast kehtestame saarte enda soovil seal liikumispiirangud ning sulgeme spordisaalid, veekeskused ja spaad, päevakeskused, et kokkupuudet võimalikult palju vähendada.”