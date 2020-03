Pärnu haigla juht: Kui inimeste arv kasvab, hakkab ükshaaval testimine selgelt üle jõu käima

Kuressaare haigla muutis proovide võtmise praktikat. Tuleb helistada 112-te, kiirabi võtab sinuga ühendust ja annab aja, millal võib inimene minna haigla parklasse ja temalt võetakse autost proovid. Kui suur koormus on Pärnu haiglal seoses proovide võtmisega, kas on samuti plaanis võtta kasutusele erimeetmeid?

Leppisime kokku, et see töökorraldus, mille me kehtestasime reedel kriisikomisjoniga, seda me enne esmaspäeva ei muuda. Esmaspäeval saame kokku ja arutame, kas on muutusi vaja. Meil on valmisolek vajadusel tööd ümber korraldada olemas kiirabis, emos ja osakondades. Oleme väga palju erinevaid stsenaariume läbi mõelnud.

Mis puudutab Saaremaa töökorralduse muutust, siis meie probleemid on erinevad. Seal on 36 tunnised järjekorrad. Kas me võtame ka Pärnus midagi sarnast ette? Ei tea, välistada ei saa.

Üks variant on evakutsioonitelgi kasutusele võtmine. Kui see vajadus peaks tekkima, siis sellega seonduv on meil läbi mõeldud. Praegu seda vajadust ei ole.

Kas Pärnu haiglas on mõni COVID-19 diagnoosiga inimene haiglaravil?

Jah, Pärnu haiglas on esimene patsient. Tema haiglasse võtmise põhjus on see, et tal on tõsine kaasuvhaigus. Vanemaealistel ja krooniliste haigustega inimestel on selle haiguse kulg raskem. Ta viibib isolatsiooni tingimustel nakkushaiguste osakonnas.

Siiani on öeldud, et kõik pärnakad on kodusel ravil, on ta Pärnumaalt või mujalt?

Ei ole Pärnumaalt. Rohkem ei täpsusta.

Kuidas kaitsevad ennast haigla töötajad nakatunutega kokku puutudes?

Nagu iga teise nakkuse puhul. Tegemist ei ole sellise nakkusega, mis vajaks erilist kaitset. See on küll väga nakkav, aga kaitseme ennast ka siis, kui ei ole pandeemiaohtu.

Kuidas on lood haigla varudega, näiteks kaitserõivastus, ravimid?

Praegust laoseisu arvestades saame vähendatud kasutusega hakkama aprilli lõpuni. Aga oleme mõelnud erinevate stsenaariumide peale, kuni selleni välja, et valmistame ise ka isikukaitsevahendeid. Pikema vaate varude teemal arutame kindlasti riigiga.

Ülejõe põhikooli õpetaja, kellel eile õhtul uus viirus tuvastati, ütles Delfile, et pidi enne mitmeid kordi endale testimist küsima. Saan aru, et haigla veel ülekoormatud testijatega ei ole. Kas diagnoosimine ei ole siis viiruse tõkestamisel esmatähtis?

Kindlasti ei võta endale vastutust kommenteerida seda kindlat juhtumit. Aga üldiselt terviseamet on muutnud viiruspuhanguga võitlemise valmisoleku taset. Kui enne tegelesime viiruse leviku ärahoidmisega, siis tänaseks oleme jõudnud sinnamaale, et ära hoida ei ole enam võimalik. Nüüd on mindud leviku pidurdamise strateegiatele. Enam üksikjuhtudele ei keskenduta.

Mida see tähendab testimise kontekstis?

Kui inimeste arv kasvab, siis hakkab ükshaaval testimine selgelt üle jõu käima. Ma ei tea millised on terviseameti konkreetsed soovitused. Vaatame need üle esmaspäeval.

Täna tuvastas Pärnu haigla kuus uut nakatunut. Praeguse seisuga on Pärnumaal 12 koroonahaiget. Eile tuvastati alles esimesed. Milline seis võib teie hinnangul olla esmaspäevaks?