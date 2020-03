Spaad ja spordiklubid on suletud, kaubanduskeskused ootavad korraldust

Kui peaks tulema korraldus kaubanduskeskused sulgeda, on keskuste juhid enda sõnul selleks valmis. “Tuleb olla valmis. Peame hoidma oma kliente ja töötajaid,” ütles Pärnu Keskuse tegevjuht Margit Juhansoo. Lisades, et nad on kaalunud juba eri variante, kui ei peakski käsku tulema. Näiteks lühendatud lahtiolekuajad.

“Elame päev korraga,” märkis Pärnu Kaubamajaka tegevjuht Ivar Pinsel. “Kui riik teeb sellise otsuse, oleme loomulikult valmis. Praegu ei ole veel sellist otsust.”

Port Arturi tegevjuhi Mari-Liis Lembitu jutu järgi ei ole kaubanduskeskused praegu hädas inimeste kogunemistega. Pigem on keskused tühjad. “Elu nagu seisab,” märkis ta. Kauplused on raskes seisus, mitte üksnes selle tõttu, et müüki pole, vaid ka selle tõttu, et müüjad on kas hoolduslehel või ise haiged. Kui üldist otsust ei tulegi, võivad seda teha kauplused eraldi.