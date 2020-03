Viirus mõjutab bussiga sõitmist pigem linnas

Sõitjatele on eralduslindi abil suletud busside esimene ots alates teisest istmereast, esiust ei avata ja juhid pileteid ei müü.

Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhataja Andrus Kärpuki sõnutsi toimub kohustuslik piletite valideerimine linna-, linnalähi- ja nendes maabussides, kus teise ukse juures on validaator (lõunaliinid). Maaliinidel, mida teenindab märtsi lõpuni Hansaliinid, on tuvasti vaid esiukse juures, seal pole ajutiselt võimalik piletit osta ega ühiskaarti valideerida.

“Linnabussides on sõitjaid mitu korda vähem, seda on silmaga näha,” tõdes Kärpuk. “Numbritest on veel natuke vara rääkida.”