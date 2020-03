Linn soovitab lasteaialapsed koju jätta

Pärnu linnavalitsuse meedianõuniku Teet Roosaare sõnutsi on kõik lasteaiad jätkuvalt avatud, ka siis, kui sinna ühtegi last pole toodud. Seda on vaja, et kõik kriisi leevendamisega seotud töötajad, aga ka teised, kel pole võimalik last kodus hoida, saaksid järeltulijad lasteaeda viia.