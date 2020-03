Uus koroonaviirus nakatas meditsiinitöötajaidki

Pärnu haigla juht Urmas Sule tunnistas, et tõepoolest on diagnoositud kahel haigla töötajal COVID-19 positiivne, kuid rõhutas, et nakkuse said nad lähedaste kaudu Saaremaalt ja see diagnoositi neil kodus, kus nad on siiani püsinud.

Töötajad on meie kõige suurem vara, mida kaitsta, ja sellesse me panustame igal juhul. Urmas Sule

“Mõlema puhul on kindel, et nakkuse leviku tee on kulgenud lähedaste kaudu üle Saaremaa,” rääkis Sule. “Mis aga puudutab kontaktseid, siis nendega tegeleme nagu kõigi muudegi juhtumite puhul individuaalselt koostöös terviseametiga. Samuti peame tagama olukorra, et haigla sees seda levikut poleks. Sõltumata sellest, kus me viiruse avastame, on meil vaja teha lisatoiminguid, et viiruse levikut tõkestada. Ja seda me mõistagi teeme.”

Sule kinnitas: “Me peame tagama, et ühtepidi oleme suutelised kõik inimesi ravima, kellel on abi vaja. See tähendab tänases seisus erakorralist abi. Teisalt peame töö korraldama nii, et oma töötajad on kaitstud. Selliselt tegutsemine teebki erakorralises olukorras töötamise keeruliseks, kuid me saame sellega hakkama.”

Erakorralise olukorra kohta riigis märkis Sule, et esimesed sammud puudutasid haigla töötajaid ja patsiente ehk piirati igasugust liikumist haigla territooriumil. Lõpetati peresünnitused, tehakse korrektiive ravikorralduses ja keelatud on haigete külastamine. Suletud on Pärnu haigla taastusravi- ja heaolukeskuse bassein, võimlemissaalid, jõusaal.

Tänasest ei saa Pärnu haiglasse patsientidele ka pakke saata.

„Mõistame, et olukord on ebamugav, kuid piirangud on hädavajalikud. Loodame inimeste mõistvale suhtumisele, sest kõik piirangud on tehtud viiruse leviku tõkestamiseks. Neid tuleb kindlasti veel ja anname sellest siis teada,” sõnas haiglajuht. “Ning me ei informeeri ainult ajakirjanduse vahendusel, vaid individuaalseltki, kui see on vajalik.”

Samuti on üle vaadatud haigla töökorraldus, et tagada võimekus reageerida olukorras, kus nakatunuid tuleb haiglasse rohkem. See tähendab Sule jutu järgi suuri töökorralduse muudatusi. “Oleme ettevalmistusi intensiivselt teinud juba veebruari lõpust,” sõnas ta.

Pärnu haiglas on ravil üks patsient, kelle seisukord on stabiilne ja kes toodi siia Saaremaalt.