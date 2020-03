Pärnu ettevõtjad pommitavad linnavalitsust küsimusega: millal ja kuidas asutakse korvama tööta jäänud inimeste sissetulekut

Eilsel valitsuse pressikonverentsil tutvustati üksnes abimeetme põhimõtteid. Sotsiaalminister Tanel Kiik rääkis, et inimestele, kes pole haigestunud ega haigestunute lähikontaktsed, vaid ilma jäänud töötamisvõimalusest valitsuse otsuste või koroonapuhangu majandusliku mõju tõttu, on kavas hüvitada nende senine sissetulek vähemalt 70 protsenti.

Välja töötatakse ka ajutist lahendust haiguslehel olijatele, kes on kas ise nakatunud või nakkuskahtlusega inimeste lähikontaktsed. Seaduse järgi korvab haigekassa haiguslehe alates üheksandast tööpäevast ja tööandja enne seda kolmandast tööpäevast. Osa tööandjaid on teinud hüvitamise töötajatele veel soodsamaks.

Kui töötu- ja haigekassa detailides kokku on leppinud, võtab valitsus abimeetme vastu. Valitsuse kommunikatsioonibüroo meedianõuniku Liis Velskeri teatel võib see juhtuda homme, kuid otsuse langetamise eeltingimus on, et töötu- ja haigekassa on selleks ajaks kokkuleppele jõudnud.