Graafik ⟩ Nakatunute read täienesid

24st eile ja täna võetud proovist osutusid Pärnu haigla laboris positiivseks kaks. Tänaseks päevaks on Pärnumaal tehtud analüüsidest positiivseid kokku 25. Tegemist on patsientide kodus võetud proovidega ja nad on kodusel ravil.

Kogu Eestis on uude koroonaviirusesse nakatumise diagnoosi saanud ligemale 300 inimest. Terviseamet on märkinud, et see on positiivsete testide arv ja nakatunuid on kindlasti rohkem.

Esmaspäevast testitakse vaid riskirühmi, kuna riik on keskendunud viiruse leviku vältimisele eakate ja kroonilisi haigusi põdejate seas. Kõige ohustatum rühm on üle 60aastased. Selles vanuses töötavad inimesed peaksid võimalusel tegema kaugtööd. Kõigil üle 60aastastel soovitatakse hoiduda rahvarohketest kohtadest, püsida kodus ja vältida kokkupuudet haigustunnustega inimestega. Samuti tuleks piirata lävimist lastega, kuna viiruse levitamisel ohustavad nood eelkõige eakaid. Lapsed ise põevad haiguse läbi enamasti kergelt.

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo kutsub inimesi üles mõistvale suhtumisele.

„Panen kõigile südamele, et me hoiaksime oma vanemat põlvkonda. Ärge viige lapsi vanavanemate juurde ja paluge vanematel, vanavanematel kodus püsida!“ toonitas Jürilo. „Oluline on hoida selget meelt, hoolitseda oma ja lähedaste füüsilise ja vaimse tervise eest.“

Pärnu haigla tuletab meelde, et erakorralise meditsiini osakonda (EMO) ei tohiks pöörduda COVID-19 nakatunu või inimene, kellel on haigusele iseloomulikud tunnused (köha, palavik). Kõigepealt tuleb telefoni teel nõu pidada oma perearstiga, helistada perearsti nõuandeliinil 1220 või hädaabinumbril 112. Samuti palub haigla tungivalt jääda tulemata EMOsse, kui teil on kergemad viirushaiguse tunnused.

Sellest nädalast töötab häirekeskuse infotelefon 1247, mis jagab teavet uue koroonaviirusega seotu suhtes. Telefon töötab ööpäev läbi ja kõne on helistajale tasuta.