Graafik ⟩ Pärnu haigla testid ei tuvastanud uusi nakatunuid

Tänaseks on Pärnumaal tehtud analüüsidest positiivse vastuse andnud 25. Tegemist on patsientide kodus võetud analüüsidega ja nad viibivad kodusel ravil.

Viirusega nakatunuid on haiglas ravil neli, kellest üks saab loodetavasti järgmisel nädalal juba kodusele ravile, teiste seisukord on stabiilne. Praegu on kõik haiglaravil patsiendid siinsesse haiglasse toodud Saaremaalt.

Pärnu haigla juhi Urmas Sule sõnutsi tuleb haigla uute patsientide vastuvõtuga toime. “Meie inimesed saavad hakkama,” ütles ta.

Sule jutu kohaselt on terviseametilt saadud teabe järgi teiste nakkushaiglatega kokku lepitud, et kui haiglaravi hakkavad vajama patsiendid Pärnumaalt, siis teistest maakondadest pärit haiglaravi vajavaid inimesi Pärnusse juurde ei tooda, et siinse nakkusosakonna suutlikkus ei kahaneks.

“Pärnu haiglasse tuuakse need, kes vajavad intensiivravi, ja patsiendid, kes vajavad ravi eritingimustes,” ütles Sule.

Esmaspäevast testitakse vaid riskirühmi, kuna riik on keskendunud viiruse leviku vältimisele eakate ja kroonilisi haigusi põdejate seas. Kõige ohustatum rühm on üle 60aastased. Selles vanuses töötavad inimesed peaksid võimalusel tegema kaugtööd. Kõigil üle 60aastastel soovitatakse hoiduda rahvarohketest kohtadest, püsida kodus ja vältida kokkupuudet haigustunnustega inimestega. Samuti tuleks piirata lävimist lastega, kuna viiruse levitamisel ohustavad nood eelkõige eakaid. Lapsed ise põevad haiguse läbi enamasti kergelt.

Pärnu haigla tuletab meelde, et erakorralise meditsiini osakonda (EMO) ei tohiks pöörduda COVID-19sse nakatunu või inimene, kellel on haigusele iseloomulikud tunnused (köha, palavik). Kõigepealt tuleb telefoni teel nõu pidada oma perearstiga, helistada perearsti nõuandeliinil 1220 või hädaabinumbril 112. Samuti palub haigla tungivalt jääda tulemata EMOsse, kui teil on kergemad viirushaiguse tunnused.

Sellest nädalast töötab häirekeskuse infotelefon 1247, mis jagab teavet uue koroonaviirusega seotu kohta. Telefon töötab ööpäev läbi ja kõne on helistajale tasuta.

​Kogu Eestis on uue koroonaviirusega nakatumise diagnoosi saanud ligemale 300 inimest. Terviseamet on märkinud, et see on positiivsete testide arv ja nakatunuid on kindlasti rohkem.