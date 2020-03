Nädalast jäi kõlama: Kriisiaeg kodusel rindel

Küsimusele, mis jääb nädalast kõlama, võiks ju vastata, et uus koroonaviirus, eriolukord Eestis. See oleks igati loogiline. Ometi on paljude Eesti ja Pärnumaa inimeste elus konkreetsest viirusest ja peaministri nõudmistest, Poola piiril tekkinud veokite järjekorrast hoopis akuutsem koduse elu korraldus.