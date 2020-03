Galerii ⟩ Turumüüjad: torm käis lettidest üle nädal tagasi, nüüd on jälle vaiksemaks jäänud

Tellijale

„Inimesed võtsid korraga kümme või 15 kilo liha,” meenutas Giina nädala eest valitsenud ostuhullust. „Mõtlesin, et kuhu küll see liha pannakse. Kas kõigil on kodus suur sügavkülmik või on needki poodides otsa lõppenud?”