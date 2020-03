Karantiinist sündinud looming ⟩ Johanna Roosi helid ja värsid

Pärnu-Jaagupis elav kultuurikorraldaja ja kirjanik Johanna Roos tegi sel nädalal teoks ammuse unistuse, mis seni on kas ajapuuduse või oskamatuse taha kinni jäänud. Valmis lugu “The forest of bliss” (“Õndsuse mets”). Neiu otsis välja kunagise Bandlabi (veebipõhine muusikaloomise programm) kasutaja ja hakkas eri helidega mängima. “Kuniks valmis minu kõrvale küllalt neutraalne ja mõnusa olemusega lugu,” märkis Roos. “Inspiratsiooni saan ikka ja alati kirjandusest. Teost looma ajendas mind Jüri Üdi “Tiibadega raamat”. Selles raamatus on väga palju eri emotsioonidega luuletusi, mis kõik sulavad üheks, ja meelerahu on üks neist teguritest, mida maailm praegu otsib.”