Endla teatri veebipäevik ⟩ Näitleja Fatme Helge Leevald liikumiskavast: Kõik passivad, ovatsioone ei ole

Ühtpidi on tore lähedastega päevast päeva ninapidi koos olla, aga eks igavus ja rahutus tule peale. Sestap on Endla rahvas otsustanud sunnitud ootuspäevadesse veidi vaheldust tuua ja oma blogi käima lükata. Veebipäeviku eesmärk on lahutada inimeste meelt, tuua rõõmu ühesuguseks kippuvatesse päevadesse ja anda märku, et kultuur ei ole karantiinis, vaid lendleb meie vahel vabana nagu nakkav viirus, millel on võime tervendada nii keha kui hinge. Jäägem või saagem terveks!