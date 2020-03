Pärnu haigla hakkas mõõtma kõigi majja sisenejate temperatuuri

Selle peavad läbima kõik majja sisenevad patsiendid – patsienti küsitletakse ja mõõdetakse tema kehatemperatuur. Haigla palub järgida teenindaja korraldusi.

Tänasest võtab haigla patsiente vastu lühendatud tööajaga – uksed on avatud esmaspäevast reedeni 7.30–16. Patsientidele on avatud haigla peauks. Taastusravi- ja heaolukeskuse sissepääs on ajutiselt suletud. Psühhiaatriakliiniku patsiendid pääsevad majja läbi psühhiaatriakliiniku erakorralise vastuvõtu. EMO jätkab tavapärase töökorraldusega ööpäev läbi.

Pärnu haiglas on peatatud plaaniline statsionaarne ravi: plaaniliste patsientide haiglaravile võtmine, operatsioonid ja diagnostika. Jätkub erakorraline tervishoiuteenuse osutamine.

Ambulatoorne ravitöö on ümber korraldatud ja arstid nõustavad patsiente kaugvastuvõtu vormis. Haigla on lubanud võtta ühendust kõigi inimestega, kellel on varem kokku lepitud ambulatoorne vastuvõtt ja haiglaravi.

Jätkuvalt kehtib haiglas külastuskeeld ja keelatud on pakkide saatmine haiglaravil patsientidele.

Pärnu haigla tuletab meelde, et erakorralise meditsiini osakonda (EMO) ei tohiks pöörduda COVID-19sse nakatunu või inimene, kellel on haigusele iseloomulikud tunnused (köha, palavik). Kõigepealt tuleb telefoni teel nõu pidada oma perearstiga, helistada perearsti nõuandeliinil 1220 või hädaabinumbril 112. Samuti palub haigla tungivalt jääda tulemata EMOsse, kui teil on kergemad viirushaiguse tunnused.