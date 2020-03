Uus nädal tõi mobiilsesse testimispunkti tööd juurde

Seitsmes linnas avatud mobiilses testimisjaamas on neljapäeva lõunast käinud perearsti saatekirja alusel koroonaviiruse proovi andmas 669 inimest, kellest enamik on saanud tulemused teada.

Laboris analüüsitakse ninaneeluproovist koroonaviiruse SARS-CoV-2 olemasolu, mis põhjustab COVID-19 haigust. Tegemist on meetodiga, mida maailma tervishoiuorganisatsioon on tunnustanud ning terviseamet ja teised haiglad kasutavad.

Kuna osa inimesi ei saa testimisjaama sõita oma autoga, töötavad reedest ka kodus testimise brigaadid. Nii nagu mobiilsete autojaamade puhul tuleb testimisbrigaad koju vaid siis, kui viirust kahtlustava inimese testimist on hinnanud vajalikuks perearst, kes on väljastanud saatekirja. Kodus testimise puhul tuleb proovivõtjatel kaitsevarustust iga patsiendi järel vahetada. Autoga testimisjaama sõita on ohutum ja pole nii kulukas.

“Enamasti tuli igalt perearstilt üks-kaks saatekirja. Testimise kõnekeskus võttis juba samal päeval patsiendiga ühendust ja enamik on saanud testi tehtud või saanud selleks aja lähipäevil,” selgitas testimiskeskuse koordinaator, Medicumi juhatuse liige Tõnis Allik, kel on kolmel päeval proove andma tulnutele kiidusõnu jagada.

“Nad on vastutustundlikud, tunnustavad proovivõtjaid nende töö eest ja on tähelepanelikult järginud kõiki juhiseid. Vaid üks inimene 669st on unustanud koju isikut tõendava dokumendi. Panen inimestele veel kord südamele, et mobiilsesse testimisjaama saab tulla üksnes autoga, jaama jala saabunuid me ei saa kahjuks teenindada. Kui teil ei ole autot või te ei saa autot selleks laenata, andke sellest kõnekeskusele teada aega broneerides ja me püüame teile koju saata liikuva brigaadi,” rääkis Allik.