Vaata oma rahaga ette. Hea on olla helde, kuid tasub ennast meeles pidada, et mitte jääda hiljem tühjade taskutega.

Kuu on sinu märgis, mistõttu suhted ülemuse ja vanematega pakuvad katsumusi. Oota homseni, kuniks olukord on taas kontrolli all.