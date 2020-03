Tellijale

Saarde vallas Kikepera külas tegi Elviine Kosenkranius keskmise tütre Vaikega metsas puid, kui noorim tütar Malle ähmis näoga nende juurde jooksis, kannul kaks sõdurit. Emale-tütardele teatati, et nad kuuluvad väljasaatmisele kui rahvavaenulik element. Põhjuseks pereisa, kes Saksa ajal oli Omakaitses valvanud raudteed ja istus vangilaagris. Vaike oli isa eest juba karistada saanud: ta visati Tallinna õpetajate instituudist 1948. aastal välja, sest kirjutas ankeeti, et isa on teadmata kadunud.