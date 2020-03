Haigla valmistub eesseisvaks põhjalikult

“Teame, et viirus on hästi nakkuv ja eriti raskesti võivad põdeda vanemaealised. Just need, kel mõni kaasnev haigus. Viirused armastavad muteeruda. Pole teada, kas noorematel, kes praeguste teadmiste põhjal põevad koroonaviirust kergekujulisemalt, jääbki see nii,” seletas haiglajuht.

“Loodame, et Eestis on jõutud viiruse levimise tõkestamiseks võtta kasutusele küllaldaselt meetmeid, et sellesse faasi, kus Itaalia praegu on, me ei jõua,” ütles Sule. “Eestis on haigestunute seas vanemaealisi veidi üle kümne protsendi, mis on väga hea näitaja ja osutab, et ­midagi on tehtud hästi.”