Võõrale koerale maiuse pakkuja teeb karuteene

Koertekoolitaja Sandra Leppiku selgituse kohaselt ei tohi ühelegi lemmikloomale omaniku loata maiust pakkuda, sest iial ei tea, kas talle sobib see toiduaine. “Tänapäeval on paljud koerad millegi vastu allergilised,” tõdeb ta. “Kui palju sa ikka tead, mida maius sisaldab?”

Samuti põhjustavad helded kostitajad soovimatut käitumist. Kui ühe koera omanik annab tänaval või pargis vastu tulevale teise inimese lemmikule maiust, saadab see koerale signaali, et igaühelt saab head-paremat.

See toob omakorda kaasa järgmise probleemi. “Mõni kardab koeri, aga sinu koer on harjunud, et igalt inimeselt saab maiust, ja ta ikkagi kipub tema juurde,” lausub Leppik.