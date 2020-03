Vaike Haug meenutab: Kalli kääru peal loendasid olijad juba 64 autokoormat küüditatavaid

Autor kirjutab: “… Mida kaugemale miski meist ajaliselt jääb, seda enam kipume unustama ja käega lööma: kes vana asja …” Ja jätkab: “... Paraku on tegusid, mida ei saa unustada. Nii peaksime suhtuma küüditamistesse, aga vähemalt seekord jäi mulle mulje, et kurjuse meenutamine on nende asi, kes ise selle läbi kannatasid või kelle lähisugulased suurküüditamiste ohvriteks osutusid”. Autor tuletab meelde oma tuttava Rootsi diplomaadi sõnu, kes tavatsevat öelda: “Kui kurjus ära unustada, siis on sellel kalduvus jälle tagasi tulla!”