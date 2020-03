Sibyl Vane‘i muusikavideo viib vaataja Jämejala psühhiaatriahaiglasse  

“Kui me Taavile koostööd pakkusime, oli tal juba olemas idee, kus ja mida filmida. Jätsime omalt poolt vabad käed ja lasime end tema loomepalangust kanda. Meile oli see väga positiivne ja hea kogemus. Leian, et Taavi on meie muusika olemuse videos väga hästi üles leidnud,” kiitis bändi kitarristist solist Helena Randlaht.

“Kui Taavi meile selle võttepaigana välja pakkus, olime kohe nõus. Selgus, et ta oligi oodanud õiget bändi, kellega see koht ära kasutada. See on väga kummaline paik, kus olles saavad inimese sees kokku eri emotsioonid,” jätkas Randlaht. Naise sõnutsi on nähtav just see, mis videotegijaid kohapeal ees ootas. Peale pillide muid rekvisiite sinna kaasa ei võetud. “Taavi soov oli kasutada seda, mis seal ruumis olemas oli. Neid kummalisi elemente jagus: laest põranda ja krüptilise toolihunnikuni,” avaldas Randlaht.