Ilm keerab pärast laupäeva jahedaks ja tuleb lund

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma, lörtsi ja lund. Puhub loode- ja põhjatuul 5–11, rannikul iiliti 14–17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb –3 ja 2 kraadi vahele. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub loodetuul 4–8, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 0 ja 3 kraadi vahele.

Esmaspäeva öösel tuleb selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Hommikul on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab lund. Puhub läänekaare tuul 2–7, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on –1 kuni –7, rannikul jääb kohati 0 ja 1 kraadi vahele. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool on lumehooge. Puhub loodetuul 3–8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 0 ja 3 kraadi vahele.